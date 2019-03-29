Son Dakika Haberleri: Ankara'da Yangın: 5 Ölü 11 Yaralı (1)

Ankara'da Yangın: 5 Ölü 11 Yaralı (1)

1 saat önce

Ankara'da 2 katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Ankara'da Yangın: 5 Ölü 11 Yaralı (1), System.String[]
Ankara'da 2 katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Sabah saatlerinde Altındağ ilçesindeki Ata Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.  Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.  Müdahelenin ardından yangın söndürülürken, 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 11 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor. 

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ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:40 Kaynak: DHA

Sabah, Ankara, Güncel
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