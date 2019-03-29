Ankara'da Yangın: 5 Ölü 11 Yaralı (1 Yeniden)

Ankara'da 2 katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Ankara'da 2 katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.



Sabah saatlerinde Altındağ ilçesindeki Ata Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Müdahelenin ardından yangın söndürülürken, 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 11 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Fenerbahçe Hazırlık Maçında Eskişehirspor'u 4-0 Yendi

Kadın Polis, Polis Nişanlısını Tabancayla Vurup İntihar Etti

Firma Sahibi, Uyandığında Kameradan İş Yerinin Yandığını Görünce İtfaiyeyi Aradı

Sanatçı Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi