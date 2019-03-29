Son Dakika Haberleri: Ankara'da Yangın: 5 Ölü, 11 Yaralı

Ankara'da Yangın: 5 Ölü, 11 Yaralı

1 saat önce

Ankara'da İskitler'de kağıt toplayan Afganların kaldığı metruk binada yangın çıktı.

Ankara'da Yangın: 5 Ölü, 11 Yaralı, System.String[]
Ankara'da İskitler'de kağıt toplayan Afganların kaldığı metruk binada yangın çıktı. Vali Valisi Vasip Şahin: 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını açıkladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:36 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe Hazırlık Maçında Eskişehirspor'u 4-0 Yendi Kadın Polis, Polis Nişanlısını Tabancayla Vurup İntihar Etti Firma Sahibi, Uyandığında Kameradan İş Yerinin Yandığını Görünce İtfaiyeyi Aradı Sanatçı Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 12:11:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da Yangın: 5 Ölü, 11 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]