Ankara'da Yangın: 5 Ölü, 11 Yaralı
1 saat önce
Ankara'da İskitler'de kağıt toplayan Afganların kaldığı metruk binada yangın çıktı.
Ankara'da İskitler'de kağıt toplayan Afganların kaldığı metruk binada yangın çıktı. Vali Valisi Vasip Şahin: 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını açıkladı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:36 Kaynak: İHA
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