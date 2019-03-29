Ankara'da Yangın: 5 Ölü 11 Yaralı -ek
3 dakika önce
Ankara'da 2 katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.
Ankara'da 2 katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.
Sabah saatlerinde Altındağ ilçesindeki Ata Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Müdahelenin ardından yangın söndürülürken, 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 11 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:45 Kaynak: DHA
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