Ankara'da Yangın: 7'si Çocuk, 9 Kişi Dumandan Etkilendi
1 saat önce
Ankara'da bir evde sobadan kaynaklandığı iddia edilen yangında evdeki 7'si çocuk, 9 kişi dumandan etkilendi.
Ankara
'da bir evde sobadan kaynaklandığı iddia edilen yangında evdeki 7'si çocuk, 9 kişi dumandan etkilendi.
Alınan bilgilere göre, Altındağ
ilçesindeki Hacı Bayram Veli
Caddesi'nde bulunan iki katlı bir evde saat 22.00 sularında yangın çıktı.
Sobadan çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle evdeki 7'si çocuk 9 kişilik aile dumandan etkilendi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis
ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
erleri yangına müdahale ederken, 112 Acil Servis ekipleri ise aile fertlerine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 6 kişi ayakta tedavi edilirken, 3 çocuk ise hastaneye sevk edildi. Polis
ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:57 Kaynak: İHA
Bordan Yangın Söndürücü: Türkiye'de Üretildi
Kızını Kiralık Otomobille Kaçırıp Güvenlik Görevlisini Metrelerce Sürükledi! Kamera Kayıttaydı
Patronlar "Taş da Yağsa Çalışacaksınız" Dedi, 13 Yaşındaki Çocuk İşçi Berivan Öldü
Benzine 17 Kuruş İndirim Geldi