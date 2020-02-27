Ankara'da yangın çıkan evdeki köpek 'Eva' kalp masajıyla kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da yangın çıkan evdeki köpek 'Eva' kalp masajıyla kurtarıldı - Son Dakika

Ankara'da yangın çıkan evdeki köpek 'Eva' kalp masajıyla kurtarıldı

1 saat önce

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 7 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, dairede mahsur kalarak dumandan zehirlenen doberman cinsi köpek 'Eva', uzun süre yapılan kalp masajıyla kurtarıldı.

Ankara'da yangın çıkan evdeki köpek 'Eva' kalp masajıyla kurtarıldı, System.String[]

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 7 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, dairede mahsur kalarak dumandan zehirlenen doberman cinsi köpek 'Eva', uzun süre yapılan kalp masajıyla kurtarıldı.


Yangın, saat 01.00 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Kentkoop Mahallesi Emekevler 92 Sitesi'ndeki 7 katlı binanın 2. katında bulunan bir dairede meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle dairenin salon kısmında başlayan yangında alevler kısa sürede bütün evi sardı. Yoğun dumanı fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Polis, kısa sürede binayı tahliye ederken itfaiye ekipleri de yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında, dumandan etkilenen 1 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi.


Köpek 'Eva' kalp masajıyla kurtarıldı


Yangının çıktığı dairede mahsur kalan doberman cinsi köpek 'Eva' ve bir kedi yoğun dumandan zehirlendi. Durumu fark eden bir vatandaş ve itfaiye eri 'Eva'yı evin içerisine girerek koltuğun altında baygın vaziyette buldu. Dışarıya çıkarılan 'Eva', Abdullah E. ve sağlık ekipleri tarafından dakikalarca yapılan kalp masajının ardından hayata döndürüldü. Olay yerine gelen köpeğin sahibi sinir krizi geçirdi. Evden çıkarılan kedi ve köpek, hayvan hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:05 Kaynak: İHA
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