Ankara'da yangın paniği - Son Dakika

Ankara'da yangın paniği

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Piyade Mahallesi 1818 sokak Mira Park Sitesi A Blok'taki dairenin balkon kısmında çıkan yangını fark eden vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Sincan İtfaiyesine bağlı ekipler yangın müdahale etti. Yangın sonucu çıkan dumandan etkilenen evde bulunan iki kişiye olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yangında maddi hasar meydana geldi.