Ankara'da, yangında 6'sı çocuk 12 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

ANKARA'da, 6 katlı bir apartmanda çıkan yangında 6'sı çocuk 12 kişi dumandan etkilendi.

Altındağ ilçesi Ferudun Çelik Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın 3'üncü kat dairesinde saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Yanan dairede yaşayanlar, kendi imkanlarıyla binayı terk ederken, üst katlarda oturan apartman sakinleri yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da balkonlarında bekleyen bina sakinlerini merdivenli araçla kurtardı. Yoğun dumandan etkilenen 6'sı çocuk 12 kişi, ambulanslara alınarak ayakta tedavi edildi. İtfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle sonlandırılan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.