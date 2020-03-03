Ankara'da yangında can pazarı: 12 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da yangında can pazarı: 12 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Ankara'da yangında can pazarı: 12 kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 6 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangında, 6'sı çocuk 12 kişi dumandan etkilendi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 6 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangında, 6'sı çocuk 12 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi 1723. Sokak'ta meydana geldi. Satılmış Şahin'in oturduğu 6 katlı apartmanın 3. katında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden daire sakinleri kendilerini dışarıya atarken komşularını da kapı zillerine basarak yangından haberdar etti. Kısa sürede yoğun dumanın içerisinde kalan apartman sakinlerinden bir kısmı dışarıya çıkarken bir kısmı da balkonlarında mahsur kaldı.

Ev sahibi Şahin'in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınabildi. Balkonlarında mahsur kalan vatandaşlar ise yine itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda merdiven ile kurtarıldı. Yoğun dumandan etkilenen 6'sı çocuk toplam 12 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

(Muhammet Mücahit Dereli - Mehmet Kalay/İHA)

Ankara'da yangında can pazarı: 12 kişi dumandan etkilendi

Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:00 Kaynak: İHA
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