Ankara'da yangında ölen 4 kişiden 2'si daha toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da yangında ölen 4 kişiden 2'si daha toprağa verildi - Son Dakika

Ankara'da yangında ölen 4 kişiden 2'si daha toprağa verildi

6 saat önce

ANKARA'da yılbaşını kutlamak için bir araya gelen 7 arkadaşın kaldığı evde çıkan yangında ölen 4 kişiden Naci Cankurtaran (26) ve Rahmi Yozgat'ın (65) cenazeleri, kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

Ankara'da yangında ölen 4 kişiden 2'si daha toprağa verildi, System.String[]

ANKARA'da yılbaşını kutlamak için bir araya gelen 7 arkadaşın kaldığı evde çıkan yangında ölen 4 kişiden Naci Cankurtaran (26) ve Rahmi Yozgat'ın (65) cenazeleri, kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

Semih ve Hakan Aktaş kardeşler, arkadaşlarıyla birlikte yılbaşı akşamı dışarıda eğlendikten sonra, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında, dedelerine ait eve geçti. Gençler uyuduktan sonra sabaha karşı yangın çıktı. Açık unutulan elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangında, Semih Aktaş (20), Seyfi Güngör (26) ve Naci Cankurtaran (26) ile onları kurtarmak için eve giren 4'üncü katta oturan komşu Rahmi Yozgat (65) yaşamını yitirdi. Yangın sırasında evde bulunan 4 genç ile birlikte 8 kişi de yaralandı.

Yangında hayatını kaybeden Seyfi Güngör'ün cenazesi dün Ankara'da toprağa verildi. Naci Cankurtaran ve Rahmi Yozgat'ın cenazesi ise bugün otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Cankurtaran ve Yozgat için Ortaköy Mezarlık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, yangında ölenlerin aileleri ve yakınları ile TBMM Grup Başkanvekili Levent Gök ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı katıldı. Cankurtaran ve Yozgat'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ortaköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yangında ölen Semih Aktaş'ın cenazesi de otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Ankara'nın Kalecik ilçesine götürüldü.


Cankurtaran, Yozgat, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:45 Kaynak: DHA
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