Ankara'da yangında ölen genç toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da yangında ölen genç toprağa verildi - Son Dakika

Ankara'da yangında ölen genç toprağa verildi

6 saat önce

Başkent'te bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kişiden 25 yaşındaki genç, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ankara'da yangında ölen genç toprağa verildi, System.String[]

Başkent'te bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kişiden 25 yaşındaki genç, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Altındağ ilçesinde bir apartmanın giriş katında sabaha doğru çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kişiden 25 yaşındaki Seyfi Güngör toprağa verildi. Güngör için Ortaköy Mezarlık Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Güngör'ün ailesi, yakınları ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı katıldı. Gencin cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası Ortaköy Mezarlığı'nda gözyaşları ile toprağa verildi. - ANKARA

Altındağ, Ortaköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:08 Kaynak: İHA
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