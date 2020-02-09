Ankara'da yankesiciler güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da yankesiciler güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika

Ankara'da yankesiciler güvenlik kameralarına yakalandı

6 saat önce

Başkent'te 2 yankesici, gözlerine kestirdikleri kadının telefonunu çaldı.

Ankara'da yankesiciler güvenlik kameralarına yakalandı, System.String[]

Başkent'te 2 yankesici, gözlerine kestirdikleri kadının telefonunu çaldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesi Ulus Meydanı'nda 2 yankesici, gözlerine kestirdikleri bir kadını takibe alarak montunun cebindeki telefonu çaldı. Kadın telefonunun çalındığını fark etmeyerek yoluna devam etti. Bir süre sonra telefonunun olmadığını fark eden kadın, telefonunu kaybettiğini düşünerek polis ekiplerine başvurdu. Olaydan şüphelenen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını izleyerek, kadının telefonunu 2 şahsın yankesicilik yönetimiyle çaldığını tespit etti. Ekipler, onlarca güvenlik kamerasının izlenmesi sonucunda 2 yankesiciyi saklandıkları evde yakaladı. Yakalanan şahıslar emniyetteki sorgulamanın ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Altındağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:33 Kaynak: İHA
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