Son Dakika Haberleri: Ankara'da Yankesicilik Çetesine Operasyon

Ankara'da Yankesicilik Çetesine Operasyon

32 dakika önce

Ankara ve çevre illerde yankesicilik yaptıkları öne sürülen 3'ü çocuk 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da Yankesicilik Çetesine Operasyon, System.String[]
Ankara ve çevre illerde yankesicilik yaptıkları öne sürülen 3'ü çocuk 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başkent ve çevre illerde yankesicilik yaptıkları iddiasıyla Güler K'nin elebaşı olduğu ileri sürülen çeteyi takibe başladı.

Dolmuş ve otobüs duraklarını mesken tutan örgüt mensuplarının, araca binmeye çalışan yolcuların cüzdanlarını çaldığını belirleyen güvenlik güçleri, otobüs duraklarındaki kameraları inceledi.

Kalabalık yerlerde alışveriş yapan kişilerin perdeleme yöntemiyle cüzdanlarını çalan şüpheliler, polis ekiplerince tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenleyerek Güler K. ile 3'ü çocuk 11 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:53 Kaynak: AA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara'daki Sakarya Kışlası'nda Mühimmat Patladı! Yaralılar Var CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş, Cemevi ve HDP İddialarına Yanıt Verdi: İşçileri Korkutmak İçin Yapıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Seçim Afişi Üzerinden Vurdu Mansur Yavaş, Rakibi Özhaseki Hakkında Suç Duyurusunda
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 18:25:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da Yankesicilik Çetesine Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]