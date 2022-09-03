Kuyumcudan bilezik hırsızlığı kamerada

ANKARA'da, yanlarında çocukla müşteri gibi girdikleri kuyumcu dükkanında 20 bin liralık bileziği çalarak giden çift, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kimliği belirsiz çift, kucaklarında çocukla Çankaya Kızılay'da Atatürk Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanına girerek, bilezik almak istediklerini söyledi. Kadın, iş yeri sahibi Anıl Alagöz'ün tezgahın üzerine koyduğu bileziklerden birisini incelemek için bileğine taktı. Bir süre konuşarak Alagöz'ü oyalayan çift, daha sonra 20 bin liralık bilezikle iş yerinden ayrıldı. Alagöz, bir süre sonra bileziklerden birinin olmadığını fark ederek, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Kadının bileğine taktığı bileziği çıkarmadan dükkandan ayrıldığını gören Alagöz, durumu polise bildirdi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.