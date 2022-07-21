Ankara'da yapılan bağımlılıkla topyekûn mücadele çalıştayında TRT eleştirisi: Alkol reklamı yapılıyor - Son Dakika
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Ankara'da yapılan bağımlılıkla topyekûn mücadele çalıştayında TRT eleştirisi: Alkol reklamı yapılıyor

21.07.2022 19:52

Ankara Valiliği ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ortaklığıyla "Tütün ve Tütün Ürünlerinin Kullanımıyla Mücadele Çalıştayı" yapıldı. Çalıştayda konuşan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yabancı karşılaşmalarda TRT'nin alkol reklamı yaptığını öne sürerek eleştiride bulundu.

Ankara Valiliği ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) iş birliğinde "Tütün ve Tütün Ürünlerinin Kullanımıyla Mücadele Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Medya Ankara'da yer alan habere göre Çalıştay'da yaptığı açılış konuşmasıyla TRT'yi eleştiren SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, bağımlılıkla mücadele ederken yüzünü kapatarak utandığını, yabancı maçlarda TRT'nin alkol reklamı yaptığını ileri sürdü.

"CEVDET HOCAMIZ ŞİKAYETLERİ KONUSUNDA HAKLI"

Konuya ilişkin konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin ise, "Cevdet hocamız isyanı şikâyetleri ve üzüntüleri konusunda haklı, çünkü başından bu yana en çok emek veren TBMM mensuplarından birisiydi" dedi.

Şahin, tütün ürünlerinin kullanımıyla mücadelede müeyyidelerin uygulanmasında belediyelere de önemli görevler düştüğünü söyleyerek, "Topyekun yeni bir heyecanla, yeni bir kampanyayla tütün ürünlerinin kullanımıyla mücadeleye tekrar başlamak lazım. Çalıştay'ın bu konuda üreteceği sonuçlar, oluşturacağı raporlar hem bizlere hem de karar verici, mevzuat oluşturucu ve yasa koyuculara yol ve yön göstermiş olacak." diye konuştu.

Kaynak: Medya Ankara

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