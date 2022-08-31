Özel Sektör Öğretmenleri MEB Yetkilileriyle Görüştü: "Taban Maaş Talebinin Hayata Geçirilmesini İstedik.

DİLAN KUTLU

Ankara'da yapmak istedikleri basın açıklamasına izin verilmeyen ve polisin sert müdahalesiyle karşılaşan özel sektör öğretmenleri, bugün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileriyle görüştü. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Erdal Edebali, "Üzerinde durduğumuz şey, taban maaş talebiydi. Bunun neden yakıcı acil bir sorun olduğunu ifade ettik. Ekonomik koşullardan kaynaklı, belli süreli sözleşmelerden kaynaklı taban maaş talebinin hayata geçirilmesini ifade ettik. Onların önerileri oldu. O da şuydu; 'Siz bir rapor hazırlayın, bu raporu buraya getirin, biz bu raporu değerlendirelim. Daha sonra bunun siyasi zemin üzerinden nasıl ilerleyeceğini bir görelim'" dedi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'na üye öğretmenlerin dün MEB önünde yapmak istedikleri basın açıklamasına izin verilmemişti. Polis, basın açıklamasını Olgunlar Sokak'taki Madenci anıtı önünde yapma kararı alan öğretmenlere biber gazıyla müdahale etmiş ve çok sayıda öğretmen gözaltına alınmıştı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası yöneticileri, bugün Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Nazif Yılmaz ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer İnan ile görüştü. MEB'deki toplantıya, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Erdal Edebali ile sendikanın yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Erdal Edebali, toplantının ardından ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Öğretmen sendikası olarak, Milli Eğitim'den gelen talep doğrultusunda, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer İnan'ın katıldığı, sendikamızın 9 kişilik yönetim kurulundan oluşan bir ekiple görüşme gerçekleştirdik. Görüşmeye neden olan şey, dün Ankara'da özel öğretim kurumu emekçilerinin kendi taleplerini dile getiren kararlılığıydı.

"'RAPOR GETİRİN, DEĞERLENDİRELİM' DENDİ"

Üzerinde durduğumuz şey, taban maaş talebiydi. Bunun neden yakıcı acil bir sorun olduğunu ifade ettik. Ekonomik koşullardan kaynaklı, belli süreli sözleşmelerden kaynaklı taban maaş talebinin hayata geçirilmesini ifade ettik. Onların önerileri oldu. O da şuydu, 'Siz bir rapor hazırlayın, bu raporu buraya getirin, biz bu raporu değerlendirelim. Daha sonra bunun siyasi zemin üzerinden nasıl ilerleyeceğini bir görelim'. Biz, taban maaş talebinin bürokratik bir sürece ihtiyacı olmadığını, hemen hayata geçirilebileceğini, öğretmenin asgari ücretle çalıştırılmaması gerektiğini, bunun Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir eğitim politikası olduğunu, bu eğitim politikasının olduğunu patron derneklerinin ne düşündüğüne ihtiyaç duymadan, onların da eğer özel kurum açmak istiyorlar ise buna uymak zorunda olduklarını ifade edecek şekilde derhal bir taban maaşı talebinin hayata geçirilmesini istedik. Cumhurbaşkanlığı'na, Meclis'e, derhal karşılanması gereken bir talep olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın gereken adımları atması gerektiğini söyledik. Sendika olarak taleplerimiz o kadar haklı ki çok önemli bir alanda, eğitim alanında öğretmenin sahip çıktığı talepler, kamuoyunun desteğiyle karşılık bulabiliyor. Bugüne kadar özel öğretim kurumlarında çalışan eğitim emekçilerinin talepleri görmezden gelindi. Biz, bu mücadele anlayışımıza tekrar devam edeceğiz.

"BAKANLIĞI ZORLAYACAĞIZ"

Bakanlığa şunu sorduk; dedik ki 'Biz bu toplantıdan şu sonucu çıkartabilir miyiz? Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin taban maaş hakkının ilk ayağı olarak bu toplantıyı gösterebilir miyiz' diye sorduk. Kendileri 'Böyle demeyelim, karşılıklı olarak biz sizi dinledik, sizi ve sendikayı muhatap olarak gördük. Bunu sürece bırakalım' dediler. Biz, hissettiğimiz sorumluluk gereği Bakanlığa bu raporu hazırlayacağız. Fakat aynı zamanda, bu süreci kira ödeyen, temel ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalan ve nasıl yaşayacağını şu an bilemeyen, açlık sınırı altında çalışan öğretmenlerin de çabuk elde etmesi gerektiğini bilerek Bakanlığı da bu konuda zorlayacağız."