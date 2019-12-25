Ankara'da yaralı at, duyarlı vatandaşın çabasıyla kurtarıldı - Son Dakika

Mertoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayağında sorun olduğunu fark ettiği ata karşı duyarsız kalmadığını belirterek, "Atı yaralı bulunduğu yerde yalnız bırakmadım. Ekipler trafikten olsa gerek geç geldi. Duyarlı olunması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin yapması gerekeni yaptım." dedi.

Atın sahipsiz olduğunu düşünen Mertoğlu, yaralı hayvanın kurtarılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Alınan bilgiye göre, iş yerinden evine giden Ayşe Mertoğlu, yol kenarında yaralı bir at gördü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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