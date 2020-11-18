Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, yaralı ve bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.
Tahsin Sezgin, otomobiliyle seyahet ettiği sırada yol kenarında uçamayan kızıl şahini gördü. Kuşu yol kenarından alarak evine götüren Sezgin, 4 gün beslediği şahini daha sonra Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim etti.
DKMP ekipleri sağ kanadından yaralandığını tespit ettiği kızıl şahini tedavi altına aldı.
Kızıl şahin tedavisinin ardıdan doğaya salınacak.
- Kaynak: AA
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