Ankara Valiliğinden kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
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Ankara Valiliğinden kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

10.06.2022 21:08
Ankara Valiliğinden kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenildiği uyarısında bulundu.

Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenildiği uyarısında bulundu.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 11 Haziran Cumartesi günü (yarın) öğle saatlerinden itibaren ilimiz genelinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz - İHA)

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Ankara Valiliği'nden 'Kuvvetli Sağanak' yağış uyarısı Ankara Valiliği'nden 'Kuvvetli Sağanak' yağış uyarısı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Valiliğinden kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı - Son Dakika

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