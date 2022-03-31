Ankara'da yasa dışı kripto para üretimi yapan yerlere baskın - Son Dakika
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Ankara'da yasa dışı kripto para üretimi yapan yerlere baskın

31.03.2022 00:32
Ankara'da yasa dışı kripto para üretimi yapan yerlere baskın

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı yollar ile Türkiye'ye getirildiği tespit edilen ve elektronik cihazlarla kripto para üretimi yapan mekanlara operasyon gerçekleştirdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı yollar ile Türkiye'ye getirildiği tespit edilen ve elektronik cihazlarla kripto para üretimi yapan mekanlara operasyon gerçekleştirdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde elektronik cihazlarla kripto para üretimi yapıldığı tespit edilen yerlere operasyon gerçekleştirildi. Ayaş ilçesinin Çanıllı Uluyol Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 17 adet bilgisayar kasası, 114 adet ekran kartı, 19 adet güç kaynağı, 13 adet Usb bellek ele geçirildi. Jandarma ekipleri ele geçen malzemelere el koyarken M.S. adlı şahıs hakkında adli işlemler başlattı. - ANKARA

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kripto, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da yasa dışı kripto para üretimi yapan yerlere baskın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da yasa dışı kripto para üretimi yapan yerlere baskın - Son Dakika
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