Ankara'da yasağı ihlal eden vatandaş, eve gitmemek için yola uzandı - Son Dakika
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Ankara'da yasağı ihlal eden vatandaş, eve gitmemek için yola uzandı

6 saat önce

Ankara'da yasağı ihlal eden vatandaş, eve gitmemek için yola uzandıANKARA'da, yasağa rağmen dışarıya çıkan yaşlı vatandaş, polis tarafından eve götürülmek istenince yere uzandı.

Ankara'da yasağı ihlal eden vatandaş, eve gitmemek için yola uzandı

ANKARA'da, yasağa rağmen dışarıya çıkan yaşlı vatandaş, polis tarafından eve götürülmek istenince yere uzandı. Uzun uğraşlar sonucu polis tarafından ikna edilen kişi evine götürüldü.

Olay, Çankaya ilçesi Kurtuluş Parkı mevkiinde meydana geldi. Polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü kişilere yönelik denetim yaptı. Polisler, kimlik kontrolünde 65 yaşının üzerinde olduğu belirlenen bir kişiyi, evine gitmesi konusunda uyardı. Ancak ismi açıklanmayan vatandaş, eve gitmeyeceğini söyledi. Polisin eve götürmek istediği vatandaş, yola uzanarak buna da karşı çıktı. Kaldırımın kenarında yola uzanan vatandaş, uzun uğraşlar sonucu polis tarafından ikna edilerek evine götürüldü.

Ankara'da yasağı ihlal eden vatandaş, eve gitmemek için yola uzandı

Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:54 Kaynak: DHA

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