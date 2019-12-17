Ankara'da yasaklı 300 doğum kontrol hapı gele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da yasaklı 300 doğum kontrol hapı gele geçirildi - Son Dakika

Ankara'da yasaklı 300 doğum kontrol hapı gele geçirildi

6 saat önce

ANKARA'da, polisin düzenlediği operasyonda, satış yasağı getirilen 300 doğum kontrol hapı ele geçirildi.

Ankara'da yasaklı 300 doğum kontrol hapı gele geçirildi, System.String[]

ANKARA'da, polisin düzenlediği operasyonda, satış yasağı getirilen 300 doğum kontrol hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, satış yasağı bulunan doğum kontrol haplarının, İzmir'den Ankara'ya getirileceği bilgisine ulaştı. Otogarda önlem alan polis ekipleri, otobüsle gelen M.V. ve B.V.'yi üzerlerindeki yasaklı 300 doğum kontrol hapı ile gözaltına aldı. 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:04 Kaynak: DHA
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