Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi - Son Dakika
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Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi

11.06.2022 19:53

Başkent'te etkili olan sağanak nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetmişti. Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu cesede ulaşılırken, ölen kişinin 27 yaşındaki İlkay Yiğit isimli vatandaş olduğu tespit edildi.

Başkent'te etkili olan sağanak sonucu meydana gelen selde 1 servis sürücüsü hayatını kaybetti. İçişleri Bakan Yardımcısı olayla ilgili açıklama yaparken ölen kişinin kimlik bilgilerine ulaşıldı.

YAĞIŞ NEDENİYLE DERE TAŞTI

Altındağ Karapürçek Mahallesi Tatlar Deresi, yoğun yağış nedeniyle taştı, çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi. Rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan 27 yaşındaki İlkay Yiğit'in sel sularına kapıldığı öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ DERE KENARINDA BULUNDU

Kayıp ihbarı üzerine 21 kişilik AFAD ekibi ile 23 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi bölgeye sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucu Yiğit'in cansız bedeni, dere kenarında, sel sularıyla sürüklenen ağaç dallarının arasında bulundu.

Başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu

VATANDAŞLAR DAKİKALARCA DURAKTA BEKLEDİ

Kentin tamamında etkili olan yağış nedeniyle bazı alt geçitler suyla doldu. Bazı cadde, bulvar ve sokaklarda da trafikte aksamalar yaşandı. Kentin merkezinde sağanağa metro istasyonları ve otobüs duraklarında yakalanan vatandaşlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi.

Başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu

YOLLAR NEHRE DÖNÜŞTÜ, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Sağanaktan en çok etkilenen ilçelerden biri Çankaya oldu. Yağmur suları, Kırkkonaklar semtinde bulunan vadiyi adeta nehre dönüştürdü. Atakule ve etrafında bazı ağaçlar devrilirken, bu durum trafiği de olumsuz etkiledi. Dikmen, Keçiören, Etimesgut ve Balgat'ta da bazı ağaçlar devrildi, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'nde bir binanın çatısı şiddetli rüzgarla önce karşı binaya çarptı, ardından yolda park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü.

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Kaynak: AA

Altındağ, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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