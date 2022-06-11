Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi - Son Dakika
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Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi

11.06.2022 18:10

Ankara'da etkili olan şiddetli sağanak yağış ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı bölgelerde binaların çatıları uçarken, bazı bölgelerde yollar göle döndü. Felaketinin boyutunu vatandaşların çektiği görüntüler gözler önüne serdi. Başkent'te aniden bastıran sağanak sebebiyle araçlar sel sularında sürüklendi.

Geçtiğimiz günlerde sağanak yağış nedeniyle sele teslim olan Ankara'da bugünkü olumsuz hava koşulları nedeniyle bir kez daha benzer görüntüler ortaya çıktı. Kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle Başkent'te sular altında kaldı.

BİNALARIN ÇATISI UÇTU

Kentte yağmur ile birlikte rüzgar da etkili oldu. Bazı bölgelerde binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Altındağ ilçesinde binanın camları şiddetli rüzgarda kırıldı, cami minaresindeki hilal de uçtu.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Birçok noktada su birikintileri oluştu, Çankaya Dikmen bölgesinde bazı yollar kısa sürede göle döndü. Yağış şehir içi ulaşımı da aksattı. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazıları yollarda kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

112'YE İHBAR YAĞDI

İçişleri Bakan yardımcısı İsmail Çataklı, konuyla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 159 ihbar yapıldığını belirtti. Sağanak yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi ise vatandaşları yaşanacak olumsuzlara karşı tedbirli olması konusunda uyardı.

ARAÇLAR SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİ

Öte yandan yaşanan sel felaketinin boyutunu vatandaşların çektiği görüntüler gözler önüne serdi. Başkentte aniden bastıran sağanak nedeniyle araçlar sel sularında sürüklenmesi, videolara yansıdı.

İşte o görüntüler;

Ankara'da yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne seren görüntüler: Araçlar sel sularında sürüklendi
Ankara'da yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne seren görüntüler: Araçlar sel sularında sürüklendi
Ankara'da yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne seren görüntüler: Araçlar sel sularında sürüklendi
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Kaynak: AA

Ankara, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi - Son Dakika

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