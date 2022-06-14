Cenazeye, Altındağ Belediye Başkanı Asıl Balcı ve Gök'ün aile yakınları katılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sosyal destek ekipleri de destek için hazır bulundu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da yaşanan selde hayatını kaybeden Ramazan Gök toprağa verildi - Son Dakika

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