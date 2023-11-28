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Biri hapse diğeri mezara! Komşuların yasak aşkı cinayetle noktalandı - Son Dakika

Biri hapse diğeri mezara! Komşuların yasak aşkı cinayetle noktalandı

Ankara'da iki komşu arasındaki yasak aşk cinayetle noktalandı. Hasan D.'nin kendisinden ayrılmasını hazmedemeyen N.B. isimli kadın, yaşadıkları apartmanın önünde şahsı defalarca kez ateş ederek öldürdü.

28.11.2023 - 13:41,  Güncelleme: 14:52
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Ankara'da yaşanan yasak aşk cinayetinde kadının eski sevgilisini kendisinden ayrıldığı için öldürdüğü ileri sürüldü.

TANIŞIP SEVGİLİ OLDULAR

Gece saatlerinde Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 921. Sokak'ta meydana gelen olayda her ikisi de evli ve çocukları olan Hasan D. ile karşı apartman komşusu N.B. tanıştıktan bir süre sonra sevgili oldu. Birkaç ay birlikte olan ve bu sürede ilişkilerini gizledikleri ileri sürülen çift, Hasan D.'nin isteği üzerine ayrıldı.

Birinin üç, diğerinin iki çocuğu vardı! Komşuların yasak aşkı cinayetle noktalandı

PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

Durumu kabullenemeyen N.B. ile Hasan D. arasında sürekli tartışmalar çıkmaya başladı. Sevgilisini geri döndürme çabaları sonuç vermeyen N.B., elindeki silahla Hasan D.'nin yaşadığı apartmanın önünde beklemeye başladı. Eski sevgilisinin geldiğini gören N.B., defalarca ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Hasan D.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Saldırgan N.B. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Birinin üç, diğerinin iki çocuğu vardı! Komşuların yasak aşkı cinayetle noktalandı

"SÖYLENTİLER DUYMUŞTUK"

Olayın tanıklarından İsmet Kaya, "Olay karşımızdaki binada oldu. Silah sesini duyunca dışarıya çıktık. 'Olay var' diye dışarıya çağırdılar beni. Öldürülen kişi komşumuzdu. Aralarında ilişki olduğuna dair söylentiler duymuştuk. İkisi de evliydi. Öldürülenin üç, saldırganın da iki çocuğu vardı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ankara, Adli Tıp, Cinayet, Gözaltı, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Biri hapse diğeri mezara! Komşuların yasak aşkı cinayetle noktalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Biri hapse diğeri mezara! Komşuların yasak aşkı cinayetle noktalandı - Son Dakika
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