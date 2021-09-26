Üye Girişi
Ankara'da yaşayan 30 genç kız Çubuk'ta turşu yapımını öğrendi - Son Dakika

Ankara'da yaşayan 30 genç kız Çubuk'ta turşu yapımını öğrendi

26.09.2021 16:29
Ankara'da yaşayan 30 genç kız Çubuk'ta turşu yapımını öğrendi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen, Kadın ve Demokrasi Derneği'nce (KADEM) yürütülen "Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi"ne katılan gençler, Çubuk ilçesinde turşu yapımını öğrendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen, Kadın ve Demokrasi Derneği'nce (KADEM) yürütülen "Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi"ne katılan gençler, Çubuk ilçesinde turşu yapımını öğrendi.

Ankara'da yaşayan ve proje kapsamında geleneksel üretime ilişkin eğitimler alan 19-24 yaş arası 30 genç kız, dünyaca ünlü coğrafi işaret belgesine sahip Çubuk turşusu üretim atölyelerini ziyaret etti.

Gençler atölyede uzmanlar eşliğinde turşu üretimi yaptı.

KADEM Ankara Temsilcisi Asiye Güneş, AA muhabirine, gençlerin Ankara Kalkınma Ajansı ve Çubuk Belediyesi iş birliğiyle Ev Tipi Çubuk Turşusu Üretim Atölyesi'nde turşu üretimi ve satışı ile ilgili bilgi aldığını söyledi.

Projenin üniversitelerin çeşitli bölümlerinden mezun gençlerin bölgelerindeki üretime dahil olabilecekleri alanları tanımaları, bireysel farkındalıklarının artması ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlandığını dile getiren Güneş, bu kapsamda 30 genç kıza çeşitli eğitimler verdiklerini belirtti.

Güneş, gençlere fotoğrafçılık ve kişisel gelişim eğitimleri verildiğini, Ankara'nın ilçelerindeki üretici kadınlarla buluşturulan gençlerin yöresel ürünlerin nasıl yapıldığını öğrenmelerinin sağlandığını anlatarak, " Kızılcahamam'da erişte kestiler, Bala'da tarhana yaptılar. Bugün de dünyada turşusu ile ünlü Çubuk'ta turşu atölyesinde turşu yapımını öğrendiler." dedi.

"Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi'ne katılan gençler geleneksel lezzeti geleceğe taşımada birer elçi olmayı üstlendiler." diyen Güneş, çok heyecanlı olduklarını hem Ankara'yı yakından tanıdıklarını hem de kadınların nasıl üretim yaptığına yakından şahit olduklarını ifade etti.

Gençlerden Zeynep Fikriye Soyalp, projenin ufuklarının açılmasına vesile olduğunu, kadın girişimcilerle tanışma fırsatı bulduklarını belirtti.

Zehra Erdemir de proje doğrultusunda birçok eğitim aldıklarını, turşu yapımını da öğrendiklerini aktardı.

Erva Şeylan ise Çubuk turşusunu çok beğendiğini dile getirerek, bu projenin hayata geçirilmesine katkı sunan KADEM yetkilileri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür etti.

Gençler eğitimin ardından Çubuk Şehir Müzesi ve Çubuk Karagöl Tabiat Parkı'nı gezdi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da yaşayan 30 genç kız Çubuk'ta turşu yapımını öğrendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor 16:20 Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak 15:58 Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a başarılar diledi! Taraftar 15:32 Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a başarılar diledi! Taraftar "Geri dön" yorumları yaptı
4 gündür aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu 15:25 4 gündür aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu Tüm birikimiyle araba almaya giderken parasını dolmuşta unuttu 15:04 Tüm birikimiyle araba almaya giderken parasını dolmuşta unuttu Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı! İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler 15:01 Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı! İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük 13:18 Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı 12:22 Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı

Son Dakika Haberleri
16:10 Koronaya iyi geldiği iddia edilen Ivermectin isimli ilacı kullanan ABD'li çok sayıda kişi zehirlenerek öldü
15:58 Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak
15:57 A Milli Futbol Takımı'na getirilen Alman Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu
15:32 Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a başarılar diledi! Taraftar "Geri dön" yorumları yaptı
15:28 Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı
15:24 4 gündür aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu
15:17 Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı
15:02 Fenerbahçe, Miha Zajc transferinde dolandırıldı iddiası! Sarı-lacivertli kulüp, otomobil şirketinin tuzağına düştü
15:01 önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı
15:00 Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı! İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
Fenerbahçe'de Rossi, Hatayspor karşısında resital yaptı! İlk golünü atan Uruguaylı'ya övgü yağıyor Fenerbahçe'de Rossi, Hatayspor karşısında resital yaptı! İlk golünü atan Uruguaylı'ya övgü yağıyor         
16:31
Koronaya iyi geldiği iddia edilen Ivermectin isimli ilacı kullanan ABD'li çok sayıda kişi zehirlenerek öldü Koronaya iyi geldiği iddia edilen Ivermectin isimli ilacı kullanan ABD'li çok sayıda kişi zehirlenerek öldü         
16:10
A Milli Futbol Takımı'na getirilen Alman Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu A Milli Futbol Takımı'na getirilen Alman Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu         
15:57
Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı         
15:29
Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı         
15:18
önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı         
15:02
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi         
14:35
Köftecilik yapan adam, Isınmak için yaktığı semaver dumanından zehirlenip aracında can verdi Köftecilik yapan adam, Isınmak için yaktığı semaver dumanından zehirlenip aracında can verdi         
12:23
Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi         
11:53
Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış         
09:58
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım         
09:37
Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü         
09:33
Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık         
09:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki gösterdi: Hayatınız yalan         
09:09
Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor         
08:53
İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı         
22:59
ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı         
18:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2021 16:40:33. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da yaşayan 30 genç kız Çubuk'ta turşu yapımını öğrendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement