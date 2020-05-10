Son Dakika › Güncel › Ankara'da yaşayan çifte Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan anneler günü sürprizi - Son Dakika
Ankara'da yaşayan çifte Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan anneler günü sürprizi
6 saat önce
Ankara'da yaşayan 9.5 aylık annenin ilk anneler günü buruk geçmedi.
Ankara'da yaşayan 9.5 aylık annenin ilk anneler günü buruk geçmedi. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı eşinin ilk anneler gününde hediye alamayan kişinin yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu yetişti.
Ankara'nın Keçiören ilçesi Yayla Mahallesinde yaşayan Serkan Yıldız, eşi Aytül Yıldız'a anneler gününde sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı hediye alamadı. Eşinin ilk çocuğunu anne karnında kaybettiğini ve ikinci çocuklarının da 9.5 ay önce doğduğunu belirten Serkan Yıldız, eşinin ilk anneler gününün buruk geçmemesi için Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istedi. Bu isteği geri çevrilmeyen Serkan Yıldız'ın kapısı bir kaç saat sonra 3 görevli tarafından çalındı. Ellerinde bir buket çiçek olan Çarşı ve mahalle bekçileri, Aytül Yıldız'ın anneler gününü tebrik ederek "Biz sizlerin daima yanınızdayız. Biz bize yeteriz" sözleriyle çifte duygulu anlar yaşattı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 01:47 Kaynak: İHA
Son Dakika Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz "Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi