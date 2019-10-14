Son Dakika Haberleri: Ankara'da yaşayan Demircililer "keşke günü" düzenledi
Son Dakika Güncel Ankara'da yaşayan Demircililer 'keşke günü' düzenledi

Ankara'da yaşayan Demircililer "keşke günü" düzenledi

59 dakika önce

Demirci Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği tarafından Ankara'da keşkek ve irmik tatlısı ikram edildi.

Ankara'da yaşayan Demircililer

Demirci Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği tarafından Ankara'da keşkek ve irmik tatlısı ikram edildi.

Demirci Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Demirci Kültür Sanat ve Dayanışma Derneğince organize edilen geleneksel "keşkek günü" programı, Keçiören Kartaltepe Tesislerinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Demirci Belediyesinin de desteğiyle yaklaşık 3 bin kişiye keşkek ve irmik helvası dağıtıldı. Kur'an-ı Kerim okundu ve Barış Pınarı Harekatı için dua edildi.

Programda halk oyunları gösterisi de sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek başkanı Ali Rıza Yılmaz, geleneksel hale getirdikleri keşkek günü etkinlikleri gelecek yıllarda daha geniş platforma taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ise "Gurbette yaşayan hemşerilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Ankara'da yapılan bu organizasyonda hemşerilerimizle bir araya geldik, onlarla hasret giderdik. Bu vesileyle Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman askerlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yüce Allah Mehmetçiğimize güç kuvvet versin." ifadelerini kullandı.

Keçiören, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:42 Kaynak: AA
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