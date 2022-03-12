Ankara'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti - Son Dakika
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Ankara'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti

12.03.2022 15:53
Ankara'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti

Ankara'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısın???????a tepki gösterdi.

Ankara'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısın???????a tepki gösterdi.

Ulus Meydanı'ndaki Atatürk heykelinin önünde gerçekleştirilen Ukrayna'ya destek mitingine Ukraynalıların yanı sıra bir grup Türk vatandaşı da destek verdi.

Ukrayna bayrakları ile "Rusya'yı boykot et", "Savaşa hayır" dövizleri taşıyan Ukraynalılar, "Ankara- Kiev omuz omuza", "Katil Putin Ukrayna'dan defol" sloganları attı ve Ukrayna Milli Marşı'nı söyledi.

"Ukrayna halkı direnmeye devam ediyor"

Grup adına açıklama yapan Ankara'daki Ukrayna Derneğinin Başkanı Yuliya Biletska, Rusya'nın 3 günde bitirmeyi planladığı işgalin süresinin 2 haftayı geçtiğini ancak her şeye rağmen Ukrayna halkının direnmeye devam ettiğini belirtti.

Kırım Derneği Genel Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Tuncer Kalkay da Rusya'nın uluslararası hukuku ayaklar altına alarak Ukrayna'yı işgal ettiğini dile getirerek, "Öldürmeyi, yok etmeyi, yakmayı, yıkmayı ilke edinen acımasız, zalim, işgalci Rusya'ya karşı yaşamayı, var olmayı, egemenliği, özgürlüğü önceleyerek vatanını kahramanca savunan Ukrayna'nın şanlı direnişi karşısında saygıyla eğiliyoruz." dedi.

Ankara'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti
Ankara'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti
Ankara'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti
Ankara'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti

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Ukrayna, Ankara, Rusya, Ulus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti - Son Dakika


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