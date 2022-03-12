Ankara'da yaşayan Ukraynalılardan 'Rusya' protestosu - Son Dakika
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Ankara'da yaşayan Ukraynalılardan 'Rusya' protestosu

12.03.2022 16:09

ANKARA'da, Ulus'ta toplanan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik askeri harekatını protesto etti.

ANKARA'da, Ulus'ta toplanan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik askeri harekatını protesto etti. Ukrayna Derneği Başkanı Yuliia Biletska, Ukrayna'nın direnişini kıramayan Rusya, Suriye'de uyguladığı ve sivil-asker gözetmeyen taktiklerini uygulamaya başladı dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından 'Savaşa hayır' sloganıyla Ulus'ta düzenlenen basın açıklamasına Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği de destek verdi. Ankara'da yaşayan Ukraynalılar, Ukrayna ve Türk bayrakları ile Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırılarını protesto etti. Ellerinde 'Savaşa hayır', 'Türkiye-Ukrayna omuz omuza', 'Yaşa Türkiye yaşa Ukrayna' yazılı dövizler bulunan grup, 'Türkiye, Ukrayna birlikte geleceğe' yazılı pankart açıp sloganlar attı.

'RUSYA SİVİL-ASKER GÖZETMEYEN TAKTİK UYGULAMAYA BAŞLADI'

Ukrayna Derneği Başkanı Yuliia Biletska, Rusya'nın 3 günde bitirmeyi planladığı işgalin süresinin 2 haftayı geçtiğini belirterek, Ukrayna'nın direnişini kıramayan Rusya, Suriye'de uyguladığı ve sivil-asker gözetmeyen taktiklerini uygulamaya başladı. Moralimizi ve umudumuzu kırmak için köylerimizi, kasabalarımızı, şehirlerimizi bombalıyorlar. Ama her şeye rağmen halkımız direniyor. Hatta silahsız bir şekilde tankların önünde durarak işgalcilerin geçişini engelliyor, ele geçirilmiş binaların çevresinde protestolar düzenliyor. Antalya'da yapılan toplantıda Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un söylediği tek doğru şey, Mariupol'daki hastaneyi vurduklarını kabul etmesidir. Bunun dışında yaptığı açıklamaların hepsi yalandır ve bu yalanlar onları Lahey'deki mahkemeden kurtaramayacaktır. Mariupol günlerdir kuşatma altında bombalanıyor. Rusya sivillerin hayatlarını hiçe sayarak her yere saldırıyor. Bugüne kadar sadece Mariupol şehrinde 1582 sivil hayatını kaybetti dedi.

?'UKRAYNA'NIN DİRENİŞİ KARŞISINDA SAYGIYLA EĞİLİYORUZ'

Kırım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tuncer Kalkay ise 1994 yılında imzalanan Budapeşte Memorandumu gereğince Ukrayna üzerine düşeni yaparak sahip olduğu nükleer silahlardan vazgeçmişti. Bu anlaşmayla egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün garantörlerinden olan Rusya yükümlülüğünün tam tersine bugün Ukrayna'yı işgal ederek karşılık verdi. Diğer garantörler olan ABD ve Birleşik Krallık ise bu işgale karşı yüklendikleri sorumluluklarını yeterince yerine getiremedi. Rusya uluslararası hukuku ayaklar altına alarak işgal ettiği Ukrayna'da insanlığın bütün değerlerini çiğniyor, savaş suçu, soykırım suçu yanında insanlık suçlarını işlemeye pervasızca devam ediyor. Yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan 2 milyon Ukraynalıyı vatanından ayırıyor, binaları, okulları, hastaneleri sürekli bombalarken, savunmasız sivillere, yaşlılara, kadınlara hatta masum çocuklara acımasızca ölüm kusuyor. Öldürmeyi, yok etmeyi, yakmayı, yıkmayı ilke edinen acımasız, zalim, işgalci Rusya'ya karşı, yaşamayı, var olmayı, egemenliği, özgürlüğü önceleyerek vatanını kahramanca savunan Ukrayna'nın şanlı direnişi karşısında saygıyla eğiliyoruz diye konuştu. (DHA)

Ankara'da yaşayan Ukraynalılardan 'Rusya' protestosu
Ankara'da yaşayan Ukraynalılardan 'Rusya' protestosu
Ankara'da yaşayan Ukraynalılardan 'Rusya' protestosu

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Ankara'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti Ankara'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da yaşayan Ukraynalılardan 'Rusya' protestosu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da yaşayan Ukraynalılardan 'Rusya' protestosu - Son Dakika
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