Ankara'da, yaşlı bakım merkezinde yangın (2) - Son Dakika

KONTROL ALTINA ALINDI

Ankara Valiliği'nce Çankaya ilçesindeki yaşlı bakım merkezinde çıkan yangının kontrol altına alındığı açıklandı. Valiliğin yazılı açıklamasında, merkezde kalanların kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtilerek, "Çankaya ilçemizde özel bir geriatri ve yaşlı bakım merkezinde yangın meydana gelmiş merkezde kalan sakinlerin tamamı kontrol amaçlı olarak hastaneye alınmıştır. Yangın kontrol altına alınmış olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.