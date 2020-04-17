Ankara'da yaşlı bakım merkezindeki yangın korkuttu (4) - Son Dakika

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da yangına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Merkezde kalan 6 kişinin ailelerinin yanına gönderildiği, 10 kişinin kronik tedavi ihtiyaçları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 25 kişinin ise Bakanlık bünyesindeki izolasyon kuruluşuna sevk edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: " Ankara'da, özel bir geriatri ve yaşlı bakım merkezinde bugün 17.00 sularında bir yangın çıkmıştır. Görevli personelimiz ivedi şekilde itfaiye ile iletişime geçerek yangının kontrol altına alınmasını sağlamıştır. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamış ve yaşlılarımızın hayati tehlikesi yoktur. Kuruluş sakinlerimizin ve personelimizin genel sağlık durumu iyidir. Söz konusu merkez 41 yaşlımıza hizmet sunmaktadır. 6 yaşlımız talepleri üzerine ailelerine teslim edilmiş, 10 yaşlımız ise kronik tedavi ihtiyaçları sebebiyle hastaneye sevk edilmiştir. 25 büyüğümüz de Bakanlığımıza bağlı bir izolasyon kuruluşumuzda misafir edilecektir."