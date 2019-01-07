Ankara'da Yaylaya Çıkan 7 Vatandaş Belediye Ekiplerince Kurtarıldı
32 dakika önce
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yaylaya çıkan 7 kişi otomobillerinin kara saplanması sonucu mahsur kaldı.
Ankara
'nın Elmadağ
ilçesinde yaylaya çıkan 7 kişi otomobillerinin kara saplanması sonucu mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşları belediye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan Bilgiye göre, Ankara Elmadağ ilçesine bağlı Yeşildere
Mahallesi'ndeki 1940 rakımlı İdris Dağı'na çıkan 7 kişi, dönüş yolunda araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kaldı. Dağda mahsur kaldıklarını Yeşildere muhtarına bildirmesi sonucu olay yerine çok sayıda belediye, sağlık ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Elmadağ Belediyesi ekipleri ile AFAT ekiplerinin 5 saatlik çalışmanın ardından gruba ulaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavileri yapılan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:30 Kaynak: İHA
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