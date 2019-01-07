Son Dakika Haberleri: Ankara'da Yaylaya Çıkan 7 Vatandaş Belediye Ekiplerince Kurtarıldı

Ankara'da Yaylaya Çıkan 7 Vatandaş Belediye Ekiplerince Kurtarıldı

32 dakika önce

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yaylaya çıkan 7 kişi otomobillerinin kara saplanması sonucu mahsur kaldı.

Ankara'da Yaylaya Çıkan 7 Vatandaş Belediye Ekiplerince Kurtarıldı, System.String[]
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yaylaya çıkan 7 kişi otomobillerinin kara saplanması sonucu mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşları belediye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan Bilgiye göre, Ankara Elmadağ ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'ndeki 1940 rakımlı İdris Dağı'na çıkan 7 kişi, dönüş yolunda araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kaldı. Dağda mahsur kaldıklarını Yeşildere muhtarına bildirmesi sonucu olay yerine çok sayıda belediye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Elmadağ Belediyesi ekipleri ile AFAT ekiplerinin 5 saatlik çalışmanın ardından gruba ulaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavileri yapılan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:30 Kaynak: İHA

Yeşildere, Elmadağ, Ankara, 3. Sayfa
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