Ankara'da yedek parça dükkanında yangın - Son Dakika

Ankara'da yedek parça dükkanında yangın
11.10.2020 16:46
ANKARA'da oto yedek parça dükkanında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
ANKARA'da oto yedek parça dükkanında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.Olay, Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde meydana geldi. Sitede oto yedek parçaları satan dükkanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler diğer iş yerlerine de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yedek parça dükkanı ve çevredeki iş yerlerinde maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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