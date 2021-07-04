Üye Girişi
Ankara'da yelkenliler suya kavuştu - Son Dakika

Ankara'da yelkenliler suya kavuştu

04.07.2021 15:50

- Ankara'da yelkenliler suya kavuştu Korona virüs kısıtlamalarının 1 Temmuz'dan itibaren hafiflemesinin ardından Ankara'da yelkenliler suya kavuştu.

- Ankara'da yelkenliler suya kavuştu

ANKARA - Korona virüs kısıtlamalarının 1 Temmuz'dan itibaren hafiflemesinin ardından Ankara'da yelkenliler suya kavuştu.

Ankara Yelken Kulübü Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Mogan Parkı Yelken Tesisi'nde, 1 Temmuz'da korona virüs kısıtlamalarının hafiflemesi ile yelkenlileri yelkenseverlerle buluşturdu. Kabotaj Bayramı kutlaması ve yaz sezonun açılması vesilesiyle düzenlenen etkinlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası canlı müzik performansı sergiledi.

"Ankara'dan yelken kalkmaz diye düşünebilir ama AYK bütün Türkiye'yi kapsar"

Ankara Yelken Kulübü Genel Sekreteri Murat Özden, etkinliğin amacını anlatırken, "Bugün AYK'nın tesisindeyiz. Burada öğrencilerimizi, sporcularımızı eğitiyoruz. Pandemi sonrasında yasakların yumuşaması ile Ankaralı yelkenci kaptanlarımızla bir araya gelelim, yaza merhaba diyelim, sezonu açalım, bundan sonraki hayata merhaba diyelim anlamında burada birlikte olduk. Uzun süredir birbirimizi görmüyorduk. Sosyal medyadan veya diğer iletişim organlarıyla birlikte oluyorduk. Şimdi ise yüz yüze buluşma fırsatı bulduk. AYK sadece Ankara'dan ibaret değil. Türkiye çapında bir kulüp. Birçok değerli yarışa katılıyoruz. Türkiye'de de söz sahibiyizdir. Ankara'dan yelken kalkmaz diye düşünebilir ama AYK bütün Türkiye'yi kapsar" dedi.

Ankara Yelken Kulübü Komodoru (baş kaptan) Faruk Elmalı ise turizm ve yelkenliler arasındaki ilişkiyi şu şekilde anlattı:

"Biliyorsunuz neredeyse 17 aydır bir Covid-19 belasıyla uğraşıyoruz. Son dönemlerde turizmde de en ilgi çeken alan olarak deniz ortaya çıkıyor. Denizde insanlar artık daha özel alanlarda yelkenli sporu ile uğraşmaya başladılar. Tatillerini de bu yönde kullanmaya başladılar. Ankara Yelken Kulübü'nün de Türkiye'nin turizm payına çok ciddi katkısı var. Hem sporcu yetiştirmesiyle hem bu sporcuların Türkiye'nin turizm potansiyeline katkı sağlayarak tüm dünyadaki yelken sevdalılarını Türkiye'nin yelken yapılabilir bir alan olduğunu anlatan bir gücü var aslında. AYK sadece bir sosyal kulüpten ziyade Türkiye'ye çok ciddi derecede yelken öğrencisi, yelken sporcusu yetiştiren bir kulüp. Ankara'da deniz yok fakat Ankara'nın su sporlarındaki en ilgili ve yetkili kulübü olarak AYK çok etkin davranıyor."

Ankara'da yelkenliler suya kavuştu
Ankara'da yelkenliler suya kavuştu
Ankara'da yelkenliler suya kavuştu
Ankara'da yelkenliler suya kavuştu

Koronavirüs, 1 Temmuz, Yelken, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ankara'da yelkenliler suya kavuştu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vitor Pereira eski öğrencisi Hulk'a Fenerbahçe'ye getirmek için çalışmalara başladı 17:08 Vitor Pereira eski öğrencisi Hulk'a Fenerbahçe'ye getirmek için çalışmalara başladı Termometre 47 dereceyi gördü! Şanlıurfa'da vatandaşlar ilginç serinleme yöntemleri deniyor 17:01 Termometre 47 dereceyi gördü! Şanlıurfa'da vatandaşlar ilginç serinleme yöntemleri deniyor ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması 16:12 ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması
Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Yüzüklü paylaşım, barıştılar iddialarını ortaya çıkardı 16:05 Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Yüzüklü paylaşım, barıştılar iddialarını ortaya çıkardı Son Dakika: 15:20 Son Dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatı, iddiaları yalanladı: Aile baskısı nedeniyle teslim olmamış Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş 14:18 Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş
3 yaşındaki oğlunu seyir halindeki araçtan sarkıtan baba tutuklandı 13:22 3 yaşındaki oğlunu seyir halindeki araçtan sarkıtan baba tutuklandı Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu 12:33 Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri
17:13 Kritik toplantı yarın yapılacak! Kabinenin gündeminde Kurban Bayramı tatili var
17:07 Vitor Pereira eski öğrencisi Hulk'a Fenerbahçe'ye getirmek için çalışmalara başladı
17:00 Termometre 47 dereceyi gördü! Şanlıurfa'da vatandaşlar ilginç serinleme yöntemleri deniyor
16:17 Merih'i oynatmak isteyen Pereira'nın işitmediği laf kalmamış
16:12 ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması
16:07 Müzikholde büyük kavga! "Bu mekanı açtırmayacağım" deyip kurşun yağdırdı
16:04 Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Yüzüklü paylaşım, barıştılar iddialarını ortaya çıkardı
15:52 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan dikkat çeken Galatasaray paylaşımı
15:36 Sağlık Bakanı Koca, "Sayıları artıyor" diyerek konuştu: Havalimanları ve sınır kapılarında aşılama yaygınlaşıyor
15:22 Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Futbolcular, otelde çalışan Asyalılarla alay etmiş
Kritik toplantı yarın yapılacak! Kabinenin gündeminde Kurban Bayramı tatili var Kritik toplantı yarın yapılacak! Kabinenin gündeminde Kurban Bayramı tatili var         
17:13
Prof. Dr. Şahin normal hayata dönmenin şartını aşı olarak açıkladı Prof. Dr. Şahin normal hayata dönmenin şartını aşı olarak açıkladı         
17:03
Merih'i oynatmak isteyen Pereira'nın işitmediği laf kalmamış Merih'i oynatmak isteyen Pereira'nın işitmediği laf kalmamış         
16:17
Müzikholde büyük kavga! Müzikholde büyük kavga! "Bu mekanı açtırmayacağım" deyip kurşun yağdırdı         
16:07
Sağlık Bakanı Koca, Sağlık Bakanı Koca, "Sayıları artıyor" diyerek konuştu: Havalimanları ve sınır kapılarında aşılama yaygınlaşıyor         
15:36
Almanya, Türk asıllı Yasemin'i köşe bucak arıyor! 82 milyon lira ile ortadan kayboldu Almanya, Türk asıllı Yasemin'i köşe bucak arıyor! 82 milyon lira ile ortadan kayboldu         
15:06
Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor         
13:36
''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste getirmiş ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste getirmiş         
12:59
Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı         
11:24
9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi 9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi         
10:52
Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor         
10:33
Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı         
00:02
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki         
20:58
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
Fettah Can'a, küfürlü yanıt! Murat Övüç'ün oğlunun, trafikte magandalık yaptığı anları eleştirmişti Fettah Can'a, küfürlü yanıt! Murat Övüç'ün oğlunun, trafikte magandalık yaptığı anları eleştirmişti         
15:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 17:22:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da yelkenliler suya kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement