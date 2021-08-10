Ankara'da yeni ağaçlandırılan alanda yangın - Son Dakika

Ankara'da yeni ağaçlandırılan alanda yangın

ANKARA - Ankara'da yeni ağaçlandırılan alanda yangın çıktı. İlk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaparken, ekipler yangını kontrol altına aldı.

Yangın, Ankara Çevreyolu Etimesgut mevkiinde meydana geldi. Otobanda bulunan ağaçlandırılmış alanda henüz nedeni bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Alevleri gören sürücüler otomobillerini sağ çekerek yanlarında bulunan sularla müdahalede bulundu. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.