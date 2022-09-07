Ankara'da Yeni Balık Hali ve İlçeler Terminali Açıldı. Maliyetlerden Yakınan Balıkçı: "Balıkçı Olarak Ben Bile 200 Liraya Balık Alamam"

Haber: MERVE GÜVEN- Kamera: ÜNAL AYDIN

Ankara'da yeni Balık Hali ve Başkent İlçeler Terminali, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile açıldı. Balıkçılar yeni hali beğenirken, sezonunun açılmasına rağmen balık fiyatlarındaki pahalılığa dikkat çeken bir balıkçı "Bir kilo balık 100 lira, 80 lira, bu balık 30 liranın üzerinde olmayacak; zengin yiyorsa garip de yemesi lazım. Balıkçı olarak ben kendim bile 200 liraya balık alamam, alıp yemem" dedi. Başka bir balıkçı da "Hamsi geçen senelerde 20-25 liraydı bu sene 50 lira tezgahlarımızda. En ucuzu hamsi; istavrit 70-80 lira, mezgit 70-80 lira. Satışlarımız çok zayıf, sezonu açtık ama zararla başladık" diye konuştu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bugün Ankara'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yenileyerek kapasitesini artırdığı Balık Hali ve yeni inşa edilen Başkent İlçeler Terminali'nin açılışını yaptı. Açılış törenine CHP ve İYİ Parti yöneticilerinin yanı sıra Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve partililer de katıldı.

Başkent İlçeler Terminali'nin kurdele kesimi ile açılışının ardından, Yavaş, Kılıçdaroğlu'na terminalin içini gezdirerek bilgi verdi. Terminal açılışının ardından yenilenen balık Hali'ndeki açılış törenine geçildi. Burada gelen konuklara balık ekmek ikram edildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu'na yeni balıkçı barakalarının içleri gezdirilerek tanıtıldı. Kılıçdaroğlu bir süre balıkçılarla sohbet etti.

ABB, her yatırımında da olduğu gibi burada da maliyeti gösteren afiş astı buna göre yeni balık hali 24 milyon 67 bin TL maliyetle tamamlandı.

Balıkçılar da ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine yeni hal ve 1 Eylül'de başlayan balık sezonu ile ilgili düşüncelerini aktardı. Faruk Duman isimli bir balıkçı eski binadaki durumlarının çok kötü olduğunu belirterek şunları söyledi:

"BALIKHANE Mİ DESEM VİLLA MI DESEM O KADAR GÜZEL"

"Eskiden zor şartlar altında burada hizmet veriyorduk, kendimiz de rahat değildik. Defalarca başvurduk yeni bir halimiz olsun diye kaile alınmadı. Sağ olsun Mansur Yavaş Başkanım geldiğinden beri defalarca kez Ankara Haline geldi. Hem sebze hali olsun hem bizim balıkhane olsun bizim burayı da gördükten sonra ilk etapta bize hal yapma sözünü verdi. Çok güzel bir tesis yapıldı burada. Balıkhane mi desem villa mı desem o kadar güzel. Dolaplarımıza, her şeyimize kadar Mansur Başkanımız yaptı, biz hiçbir şey yapmadık.

"BİZİM BALIKÇILARIMIZ ÇOK ZOR ŞARTLAR ALTINDA ÇALIŞIYORLAR ONLARA DAHA İYİ İMKANLAR SAĞLANMASI LAZIM"

Hava şartları şu anda çok sert, cumadan sonra hava kalıyor, bol balık olur diye düşünüyorum. Balık bol olursa fiyatlar düşer ama fiyatlar düşer derken bugün bir boş kutu, köpük kutu 25-30 lira olmuş, mazot 27 lira. Bizim balıkçılarımız çok zor şartlar altında çalışıyorlar onlara daha iyi imkanlar sağlanması lazım. Gerçekten maliyet çok yüksek, ucuzlar derken kimse aman aman bir şey beklemesin. Bugün bir domatesin kilosu 15-20 lira olmuş. İnsanlar ya alışacak ya da alışacak."

Başka bir balıkçı da yüksek maliyetlerden dert yanarak şunları dile getirdi:

"BALIKÇI OLARAK BEN BİLE 200 LİRAYA BALIK ALAMAM"

"Sezonumuz açıldı ama her şey çok pahalılaştı; balık, yemlerimiz. Bizim de istediğimiz bir şey değil ama biraz sıkıntı göreceğiz anlaşılan. Zaten 6 ay balıkçılık yapıyoruz o da olmazsa biz de hüsrandayız. Milleti de daha çok düşünmek şartındayız. Bir kilo balık 100 lira, 80 lira, bu balık 30 liranın üzerinde olmayacak; zengin yiyorsa garip de yemesi lazım, ona çalışıyoruz ama bizim de elimizde fazla bir şey yok. Şu durumda maliyetlerimiz yüksek. Balıkçı olarak ben bile 200 liraya balık alamam, alıp yemem. 6 ayda çoluğun çocuğun yardımı ile geçiniyoruz. Önceleri 6 ay yatıp 6 ay kendi çapımızda bir zengin hayatı yaşamadan boynumuz bükük de olsa kendimizi kurtarıyorduk. Ama şimdi daha bir sıkıntıya düşüldü."

Serdar Özcan isimli balıkçı da şöyle konuştu:

"HAMSİ GEÇEN SENELERDE 20-25 LİRAYDI BU SENE 50 LİRA"

"Bir barakadan çıktık şimdi muazzam bir yere geldik, villa tarzındayız. Şu an için durumlar pek iç açıcı değil. Sezonumuz da 15 Eylül'den sonra hızlanır inşallah. Fiyatlar önceki yıllara göre bayağı yüksek. Hamsi geçen senelerde 20-25 liraydı bu sene 50 lira tezgahlarımızda hamsi, daha aşağısına da düşmedi, üstü var altı yok. En ucuzu hamsi; istavrit 70-80 lira, mezgit 70-80 lira. Balık fiyatları şu anda yüksek, 15 Eylül'den sonra hızlanmasını bekliyoruz fiyatların. Satışlarımız çok zayıf, sezonu açtık ama zararla başladık."