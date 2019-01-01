Ankara
'da yeni yıl coşkuyla kutlandı
ANKARA'nın Kızılay Meydanı
ile Tunalı Hilmi Caddesi'nde yeni yılın gelişi coşkuyla kutlandı.
Kutlamalarda üst düzey güvenlik önlemleri dikkat çekti. Alan içerisinde ise Polis
atlı birlikleri de görev alarak asayiş düzenini sağlamaya çalıştı. Özellikle güven ekiplerine bağlı sivil polisler, kimi yerlerde simitçi, kimi yerlerde köfteci, kimi alanlarda bir çift gibi görünerek tebdili kıyafet içerisinde asayiş istihbaratı aktardı.
VATANDAŞLAR DOYASIYA EĞLENDİ
Ankara'nın en merkezi yeri olan 15 Temmuz Kızılay Milli Mücadele Meydanı'nda bulunan Güven Parkta toplanan vatandaşlar, yeni yıla davul zurna ve halaylar eşliğinde girdi. Eğlencenin bir başka adresi ise Tunalı Hilmi Caddesiydi. Burada da vatandaşlar dilek fenerlerini uçurarak, müzik eşliğinde 2019'a 'merhaba' dedi.