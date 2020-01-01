Ankara'da yeni yıl kutlamaları - Son Dakika
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Ankara'da yeni yıl kutlamaları

6 saat önce

Yeni yıl kutlamaları Ankara'nın çeşitli yerlerinde gerçekleştirildi.

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Yeni yıl kutlamaları Ankara'nın çeşitli yerlerinde gerçekleştirildi. Vatandaşların çoğu özellikle Kızılay Meydanı ve Bahçelievler'de toplandı.


Yeni yıla özel 23 bin güvenlik görevlisinin görev aldığı kutlamalarda alınan üst düzey güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşlar, Ankara'nın en merkezi yeri olan 15 Temmuz Kızılay Milli Mücadele Meydanı'nda bulunan Güven Parkta, yeni yıla davul zurna ve halaylar eşliğinde girdi. Öte yandan kutlamaya gelen vatandaşlar dilek fenerlerini uçurarak, havai fişekler ve müzik eşliğinde 2019'a 'merhaba' dedi. Yeni yıla giren vatandaşlar, yeni yılın huzur, mutluluk, para ve sağlık getirmesini temenni etti.


Yeni yıl etkinlikleri ise geri sayımın hemen ardından binlerce kişi eşliğinde devam etti. - ANKARA

Bahçelievler, Kızılay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:47 Kaynak: İHA
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