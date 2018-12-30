Ankara'da Yeni Yıl Öncesi Vatandaşlar Alışveriş Merkezlerine Akın Etti

Başkentte hem hafta sonu dolayısıyla hem de yeni yıl öncesi vatandaşlar alışveriş merkezlerini tercih etti.

Başkentte hem hafta sonu dolayısıyla hem de yeni yıl öncesi vatandaşlar alışveriş merkezlerini tercih etti. Kent merkezinde bulunan bir çok alışveriş merkezi soğuk havanın etkisi ile de hınca hınç doldu. Alışveriş merkezine çocukları ile gelen aileler yeni yıl alışverişi yaptı. Çocuklar ise alışveriş merkezleri içerisinde bulunan yeni yıla özel oyun alanlarında doyasıya eğlendi. Alışveriş merkezinde ayrıca konser ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Alışveriş merkezine akın eden vatandaşların bol bol alışveriş yaptıkları görüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Alışveriş merkezi içerisinden görüntü



-Vatandaşlardan görüntü



-Oyun oynayan çocuklardan görüntü



-Detay



Haber-Kamera: Selen YALAZ/ANKARA,

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