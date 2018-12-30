Son Dakika Haberleri: Ankara'da Yeni Yıl Öncesi Vatandaşlar Alışveriş Merkezlerine Akın Etti

Ankara'da Yeni Yıl Öncesi Vatandaşlar Alışveriş Merkezlerine Akın Etti

55 dakika önce

Başkentte hem hafta sonu dolayısıyla hem de yeni yıl öncesi vatandaşlar alışveriş merkezlerini tercih etti.

Ankara'da Yeni Yıl Öncesi Vatandaşlar Alışveriş Merkezlerine Akın Etti, System.String[]
Başkentte hem hafta sonu dolayısıyla hem de yeni yıl öncesi vatandaşlar alışveriş merkezlerini tercih etti. Kent merkezinde bulunan bir çok alışveriş merkezi soğuk havanın etkisi ile de hınca hınç doldu. Alışveriş merkezine çocukları ile gelen aileler yeni yıl alışverişi yaptı. Çocuklar ise alışveriş merkezleri içerisinde bulunan yeni yıla özel oyun alanlarında doyasıya eğlendi. Alışveriş merkezinde ayrıca konser ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Alışveriş merkezine akın eden vatandaşların bol bol alışveriş yaptıkları görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Alışveriş merkezi içerisinden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Oyun oynayan çocuklardan görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Selen YALAZ/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:51 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Herkes Bu Kuzuların Peşinde! Almak İçin 6 Ay Öncesinden Kapora Veriyorlar Hayvanlara Yem Götürürken Kurtla Karşılaşan Vatandaş O Anları Cep Telefonuna Kaydetti

Uludağ'da Adım Atacak Yer Kalmadı Son Dakika! Kadıköy'de Korkutan Yangın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 19:46:36. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da Yeni Yıl Öncesi Vatandaşlar Alışveriş Merkezlerine Akın Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]