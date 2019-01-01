Son Dakika Haberleri: Ankara'da Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu

Ankara'da Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu

1 saat önce

Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğduAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da yeni yılın ilk bebeği Hilal Nur'u ziyaret etti.

Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da yeni yılın ilk bebeği Hilal Nur'u ziyaret etti.

Ankara'da 2019 yılının ilk bebeği Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Semiha (37) ve Yakup (44) Koca çiftinin ilk çocukları 2 kilo 840 gram ağırlığında normal doğumla dünyaya geldi. Koca çiftini ilk tebrik eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu. Bakan Selçuk, anneyi tebrik ederek uyuyan bebeği sevdi.

Duygulu anne de bebeğini kucağına alarak sevincini paylaştı, isteyen herkese Allah'ın anne olmayı nasip etmesini diledi. Bebeğin ismine ise baba Koca karar vererek, ismini Hilal Nur koydu. Öte yandan Bakan Selçuk, hastanede bulunan diğer yeni doğan bebekleri de ziyaret ederek her birine altın taktı. Ardından doğum öncesi annelerin yürümesi için hazırlanan ve doğum yolu denilen koridora ve suda doğum bölümüne de uğrayan Selçuk hem annelerin keyfini sordu, sohbet etti hem de henüz doğum yapmamış annelere güç ve moral verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:00 Kaynak: DHA

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