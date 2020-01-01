Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu - Son Dakika
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Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu

6 saat önce

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.

Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti. Bakan Selçuk, ailenin talebi üzerine yeni yılın ilk bebeğine 'Büşra' ismini verdi.

Ankara'da 2020 yılının ilk bebeği Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Seçil ve Abdullah Tetik çiftinin dördüncü kız çocukları, 3 kilo 590 gram ağırlığında normal doğumla dünyaya geldi. Tetik çiftini ilk tebrik eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu. Tetik çifti, Bakan Selçuk'un yeni doğan kız çocuklarına isim vermesini istedi. Uzun süre düşünen Bakan Selçuk, 2020 yılının ilk bebeğine 'Büşra' ismini verdi. Selçuk, anneyi tebrik ederek uyuyan bebeği sevdi ve hediye olarak tam altın taktı.

GENÇ ÇİFTE 3 ÇOCUK TAVSİYESİ

Bakan Selçuk, hastanede bulunan diğer yeni doğan bebekleri de ziyaret ederek her birine tam altın taktı. Ayrıca Büşra ve Oğuzhan Şahin çiftinin suda doğan ilk bebeği Yağız Ege'yi ziyaret eden Bakan Selçuk, çifte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk tavsiyesinde bulundu.


Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:10 Kaynak: DHA
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