Ankara'da yerli bitki üreticileri kazanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da yerli bitki üreticileri kazanacak - Son Dakika

Ankara'da yerli bitki üreticileri kazanacak

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Altınpark İşletmeleri Peyzaj Müdürlüğü bitki ve çiçek satış noktalarının sayısını artıracak.

Ankara'da yerli bitki üreticileri kazanacak, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Altınpark İşletmeleri Peyzaj Müdürlüğü bitki ve çiçek satış noktalarının sayısını artıracak.


Yerli üreticilerden alınacak yazlık ve kışlık bitkiler başkentin farklı noktalarında açılacak bitki satış mağazalarında satılacak. Modern konseptiyle açılacak satış mağazalarında şahsa özel peyzaj hizmeti de verilecek.


Ankara Büyükşehir Belediyesinden yerli bitki üreticilerine tam destek


Yerli üreticilerin desteklenmesini önceleyen Büyükşehir Belediyesi, yerli bitki ve çiçekleri de üreticiden tüketiciye aracısız ulaştırmayı amaçlıyor.


Büyükşehir Belediyesi, Başkent ekonomisini canlandıracak yeni projelerle dikkat çekerken, ANFA Altınpark İşletmeleri Peyzaj Müdürlüğü, yerli üreticilerden aldığı bitkileri Ankara'nın farklı noktalarında açacağı modern konseptiyle bitki satış mağazalarında satışa sunacak.


Bitki ve çiçek satış mağazalarının sayısı artacak


ANFA Altınpark İşletmeleri Peyzaj Müdürlüğü bitki satış noktalarının sayısını artırmak için çalışmalara başlarken, yazlık ve kışlık bitki ve çiçeklerin bakımından dikimine kadar gerekli diğer araç ve gereçler de satış mağazalarında yer alacak.


Yerli üreticilerden alınacak 200'den fazla iç ve dış mekan bitkileri ile bahçe araç ve gereçlerinin satışa sunulacağı bitki satış mağazalarında ayrıca şahsa özel peyzaj hizmeti de verilecek. Proje kapsamında butik çiçekçilerle de anlaşmalar yapılacak.


Kaliteli ve en uygun fiyatlı bitkiler


ANFA Peyzaj Müdür Yardımcısı Bünyamin Doruk, açılacak olan bitki satış noktalarına ilişkin şu bilgileri verdi:


"Ankara'nın muhtelif yerlerinde çeşitliliği ile dikkat çekecek satış mağazaları açmayı planlıyoruz. Daha geniş ürün yelpazesi ile yerli üreticiden aldığımız bitkileri halkımıza ulaştıracağız. Vatandaşlarımıza en kaliteli ve en uygun fiyatlı hizmeti vereceğiz. Adres noktalarını belirlemeye çalıştığımız satış mağazalarımıza vatandaşlarımız otomobilleri ile rahatça ulaşabilecek. Alışverişin ardından keyifli vakit geçirmeleri için de sosyal alanlar yapacağız. Butik çiçekçilerimizi de buralara davet edip piyasadaki haksız rekabeti önleyeceğiz." - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:37 Kaynak: İHA
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