Ankara'da, 'Yerli ve Mili Tıbbi Cihaz Strateji Toplantısı'

Türkiye'nin milli tıbbi cihaz üretiminde yaptığı son Ar-Ge çalışmaları başta olmak üzere genel sağlık sigortası, sağlık ürünleri ihracat artışı gibi sağlıkta öne çıkan konu başlıkları, Ankara'da düzenlenecek 'Yerli ve Milli Tıbbi Cihaz Strateji Toplantısı'nda ele alınacak.

2019 Yılı 'Yerli ve Milli Tıbbi Cihaz Strateji Toplantısı' 29 haziran'da Ankara'da yapılacak. Ülke çapında tüm yerli ve milli tıbbi cihaz sanayi alanında ve konusunda uzmanların, sağlık sektörünün tıbbi cihaz alanındaki paydaşlarının bir araya geleceği toplantıda sektörün stratejisi ve Ar-Ge faaliyetleri değerlendirilecek.

RD Global Genel Merkezde yapılacak toplantıya 81 ilden sağlık profesyonelleri ve uzmanlardan oluşan geniş bir heyet katılacak. Türkiye'de üretilmeye başlanan yeni tıbbi cihazlar, yenilikçi fikirlerin tartışılacağı toplantıya katılan heyet, gelecek dönemlerde üretilebilecek tıbbi cihazların hangi tarzda ve ne şekilde yenilikçi olabileceğini, tamamen yerli ve milli, gelişime açık bir biçimde üretilip ileri teknolojiler ile geliştirilebileceğini de değerlendirecek ve karara bağlayacak.

TIBBİ CİHAZLARIN HAM MADDESİ TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

Katılımcı heyet ve sektörün diğer profesyonelleri ile birlikte bir çalıştay düzenlenerek Türkiye'de üretilen ve üretilmesi planlanan tıbbi cihazlar için ihtiyaç duyulan ham madde ve diğer malzeme ve ihtiyaçlarının tedariki, devlet ile üreticiler arasındaki işbirliği ve destek programlarının geliştirilmesi; ürün tedarik zincirinin oluşturulması ve faaliyette olan kamu hastanelerinin ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili izlenecek stratejiler belirlenecek. Tıbbi cihaz piyasasının nabzı yoklanacak ve sağlık paydaşları ile birlikte yol haritası belirlenecek.

GERİ ÖDEME POLİTİKALARI ELE ALINACAK

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, tıbbi cihaz ve ilaç üretim uygulamaları eğitimlerinin hızla devam ettiğini belirterek, "Bu toplantıda yerli üretim kaynaklarımızın stratejisini ihracat programları dışında, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün geri ödeme ve özellikle eşleştirme politikaları değerlendirilecektir" dedi. Ürün ağaçlarının ve kodlarının araştırılacağı bu toplantıda, yerli üretim istikrarı ile ilgili konuların değerlendirileceğini, ülkemizde yeni geliştirilen Tıbbi cihazların lansmanlarının bu toplantıda yapılacağını vurgulayan Dinç, program sonrasında sonuç belgesi raporu oluşturulacağının da altını çizdi.

ANKARA,