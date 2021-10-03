"Ankara'da yetişmez" denilen bitkileri çiftliğinde üretip sergiliyor - Son Dakika

Çiftçi Mustafa Sami Barshan, doğal kaynakları kullanarak faaliyette bulunduğu çiftliğinde, yüksek kar getirisi olan bitki ve meyvelerin Ankara'da yetiştirilebildiğini göstermek amacıyla "doğal koleksiyon" oluşturdu.

Gölbaşı ilçesine bağlı Günalan Mahallesi'nde kurduğu çiftlikte üretim faaliyetlerine başlayan Barshan, Ankara çiftçisini yüksek kar getirisi olan bitki ve meyvelerle tanıştırmak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Barshan, Japon kan çimi, cennet bambusu ve abelya gibi peyzaj çalışmalarında kullanılan bitkiler, aronya, goji berry, siyah ve kırmızı frenk üzümü, hünnap gibi aromatik meyveler ile ada çayı, sumak, mentol, nane ve kekik gibi aromatik bitki ve baharat türlerinden bahçesine dikti.

Yaptığı çalışmayla adeta "doğal koleksiyon" oluşturan Barshan, başkentli çiftçileri, Ankara'da da yetiştirilebildiğini gösterdiği bu bitki ve meyvelerden üretmeleri konusunda cesaretlendirmeyi hedefliyor.

"Ben bir tarım gönüllüsüyüm"

Barshan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir tarım gönüllüsü olduğunu ve 35 yıldır tarımla uğraştığını söyledi.

Uzun yıllar sanayi ve ticaret sektörlerinde çalıştığını belirten Barshan, "Tarıma gönül verdiğim için Ankara çiftçisine tarımla ilgili neler yapılabileceğini göstermek maksadıyla böyle bir koleksiyon çalışma, örnek çalışma yapmak istedim." dedi.

Çiftliğinde, Ankara'da yetiştirilmesi mümkün olan ancak yetiştirilmeyen bitkilerin çalışmasını yaptıklarını kaydeden Barshan, sumak, aronya, ada çayı, mentol, nane ve kekik gibi aromatik bitkilerin bunlardan bazıları olduğunu ifade etti.

Barshan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ankara'nın tarımla uğraşılan 18 ilçesi var. Bu kırsal alanlarda çalışma yapan arkadaşlara bir tarım gönüllüsü olarak buralarda neler yetiştirilebildiğini, ticari olarak neler yapılabildiğini göstermek amacıyla böyle bir çalışmayı sahada yapmak gayretini gösterdim. İlçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesinin şehir peyzajında kullanımı için örnek olabilecek kokulu, yaprak dökmeyen, yaz-kış yeşil kalan çalılık bitkileri yetiştirdik, yetiştirilebileceğini gösterdik."

Barshan, çiftliğinde yürüttüğü çalışmalarda mümkün olduğu kadar doğalı tercih ettiğini belirterek "Burada ilaç ve hayvan gübresi kullanmadan yetiştirmelerimizi yapıyoruz. Şebeke elektriği gelmiş olmasına rağmen enerjimizi dahi güneş ve rüzgardan alıyoruz. Duvarları, briket gibi malzemeden ziyade Ankara'nın doğal andezit taşlarından hatta bunların ıskarta edilenleriyle yaptık. Bunu briketten, kerpiçten yapsam hem maliyetli hem de doğayı korumadan yapmış olacaktım. Çevre ve geri dönüşüme önem veriyorum." diye konuştu.

"Daha zahmetsiz ama daha fazla kar getirici, köylünün, çiftçinin yüzünü güldürebilecek çok çeşitli bitkilerimiz var." diyen Barshan, isteyenlere bu bitkileri nasıl yetiştirdiğini anlattığını ve tavsiyelerde bulunduğunu söyledi.

Barshan, çiftliğinde bahçe ve peyzaj çalışmalarında kullanılabilecek, her zaman yeşil kalabilen ve kokulu yaklaşık 50, aromatik türde de 150'den fazla bitki çeşidini sergilediğini bildirdi.

"Türkiye için henüz genç bir meyve"

Çiftliğinde aronyanın fidesini, fidanını ve meyvesini yetiştirdiklerini dile getiren Barshan, aronya yetiştiriciliğine ticari gelir elde etmek için devam ettiklerini aynı zamanda Ahiboz, Günalan ve Karaali mahallelerini bu alanda marka yapmak ve bölgeye hammaddesi aronya olan ürünleri üretecek tesislerin kurulmasını sağlamak için çaba sarf ettiklerini anlattı.

ABD, Rusya ve Avrupa'da aronyanın çok yaygın olduğunu ifade eden Barshan, "Türkiye için henüz genç bir meyve ve bitki. Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 8-9 yıl önce getirmiş. Biz de oradan fidesini alıp çoğalttık, satış işlerine başladık." dedi.

Barshan, aronyanın tıp alanında kullanımı konusunda da yurt içinde ve yurt dışında bazı çalışmalar yapıldığını kaydetti.