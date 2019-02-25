Ankara'da Yht Kablolarını Çalan Zanlı Yakalandı
1 saat önce
Ankara'nın Sincan ilçesinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) raylarındaki kabloları çaldığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.
Ankara
'nın Sincan
ilçesinde Yüksek Hızlı Tren
(YHT) raylarındaki kabloları çaldığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sincan'da devriye gezen polis ekipleri, Ahi Evran Caddesi 239. Sokakta yol kenarına kesilmiş şekilde bırakılmış kabloları fark etti. İnceleme yapan polis ekiplerinin yanına gelen Murat A. kabloların kendisine ait olduğunu öne sürdü.
Ekiplerin kabloları nereden aldığını sorduğu şüpheli, üzerinde TCDD amblemi bulunan kabloları YHT raylarından kestiğini itiraf etti.
Zanlı Murat A. gözaltına alınırken, her biri yaklaşık ikişer metrelik uzunlukta kesilmiş 35 metre kabloya el konuldu.
Emniyete götürülen zanlının işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:47 Kaynak: AA
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