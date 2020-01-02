Ankara'da yılbaşı gecesi hayatını kaybedenler için cenaze namazı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da yılbaşı gecesi hayatını kaybedenler için cenaze namazı - Son Dakika

Ankara'da yılbaşı gecesi hayatını kaybedenler için cenaze namazı

6 saat önce

Ankara'da yılbaşı gecesi hayatını kaybedenler için cenaze namazı.

Ankara'da yılbaşı gecesi hayatını kaybedenler için cenaze namazı

Ankara'da yılbaşı gecesi hayatını kaybedenler için cenaze namazı

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:49 Kaynak: DHA
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