Son Dakika › Güncel › Ankara'da yılbaşı gecesi hayatını kaybedenler için cenaze namazı - Son Dakika
Ankara'da yılbaşı gecesi hayatını kaybedenler için cenaze namazı
6 saat önce
Ankara'da yılbaşı gecesi hayatını kaybedenler için cenaze namazı.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:49 Kaynak: DHA
Ankara'da yılbaşı gecesi hayatını kaybedenler için cenaze namazı
Son Dakika 18 katlı apartmanın kapalı otoparkında 2 araç yandı Eski AK Partili vekil "Erdoğan 50+1'den rahatsız" dedi ve ekledi: Parlamenter sisteme dönülecek Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker oldu Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar