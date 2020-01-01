Ankara'da yılbaşı gecesi trafik denetimleri - Son Dakika

Ankara'da yılbaşı gecesinde trafik denetimleri, sabah saatlerine kadar devam etti.



Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanımını önlemek amacıyla yılbaşı gecesi şehrin birçok noktasında uygulama gerçekleştirdi. 2020 yılının ilk trafik uygulamasında ekipler, sürücülere alkol kontrolü yaptı ve sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını kontrol etti. Bu çerçevede, yasalara uymayan sürücüler hakkında işlem yapıldı.



Öte yandan, uygulama sabah saatlerine dek sürdü. - ANKARA