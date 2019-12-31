Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 yabancı uyruklu şüpheli, Terörle... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 yabancı uyruklu şüpheli, Terörle... - Son Dakika

Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 yabancı uyruklu şüpheli, Terörle...

6 saat önce

Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 yabancı uyruklu şüpheli, Terörle Mücadele ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 yabancı uyruklu şüpheli, Terörle..., System.String[]

Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 yabancı uyruklu şüpheli, Terörle Mücadele ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:22 Kaynak: AA
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