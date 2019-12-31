Son Dakika › Güncel › Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 yabancı uyruklu şüpheli, Terörle... - Son Dakika
Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 yabancı uyruklu şüpheli, Terörle...
6 saat önce
Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 yabancı uyruklu şüpheli, Terörle Mücadele ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:22 Kaynak: AA
Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 yabancı uyruklu şüpheli, Terörle Mücadele ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Son Dakika İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldüren zanlı "ben yapmadım" dedi Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu